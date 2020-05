Razstrelili tri bankomate v FJK in enega v Venetu

Neznanci so danes ponoči razstrelili 3 bankomate v FJK in enega v Venetu. Okrog 2. ure po polnoči je prva eksplozija odjeknila v kraju Percoto pri Vidmu, kjer so razstrelili bankomat zavoda Banca Ter. Prebivalci so stekli na cesto in zagledali skupino ljudi z zamaskiranim obrazom in orodjem. Ob prihodu domačinov so hitro vstopili v avtomobil in bežali.

Malo pozneje je verjetno ista skupina razstrelila bankomat zavoda Crédit Agricole v kraju Mortegliano. Močna eksplozija je prebudila prebivalce, ki so na kraju opazili avtomobil temne barve, verjetno bmw, ki je naglo pospeševal. Kaže, da tolpa ni uspela ukrasti denarja.

Okrog 3. ure zjutraj je do podobne eksplozije prišlo v kraju Maron di Brugnera na Pordenonskem. Tolpa je razstrelila bankomat oz. postamat tamkajšnjega poštnega urada. Škode je za okrog 20.000 evrov, so ugotovili karabinjerji.

»Noč bankomatov« se je okrog 4. ure zjutraj zaključila v sosednjem Venetu, in sicer v kraju Summaga pri Portogruaru. Tudi v tem primeru so neznanci razstrelili bankomat oz. postamat poštnega urada in povzročili veliko škodo. Nočno dogajanje preiskujejo karabinjerji iz Vidma, Pordenona in Portogruara ter policisti. Menijo, da gre za med seboj povezane dogodke, ki sta jih zakrivili ena ali dve tolpi.