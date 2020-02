Razstrelitve bankomatov: priprli moškega

Koprski policisti so v zvezi z razstrelitvami bankomatov lani na območju koprske policijske uprave kazensko ovadili 34-letnega moškega iz Srbije, po rodu iz BiH. Identificirali so ga z izmenjavo DNK podatkov z Nizozemsko. Povezali so se tudi z varnostnimi organi iz Trsta, saj je bilo več primerov razstrelitev bankomatov tudi na italijanski strani meje.

Preiskovalna sodnica v Kopru je za osumljenega že odredila pripor, so sporočili s koprske policijske uprave. Nekaj dni pred vsakim kaznivim dejanjem se je z različnimi vozili pripeljal iz Srbije v Italijo, po kaznivem dejanju pa se preko Madžarske vrnil v Srbijo. Po večmesečni preiskavi in iskanju so ga izsledili 19. januarja blizu Lendave, ko se je vračal v Slovenijo. Obdolžujejo ga napada na bankomat v Divači in poskusa napada na bankomat v Pobegih. Policijska uprava Koper v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi zbira obvestila in dokaze o njegovem sodelovanju pri vlomih ali poskusih vloma v bankomate v Senožečah, Komnu in na Spodnjih Škofijah. Hkrati iščejo morebitne sostorilce, saj sumijo, da je moški del organizirane hudodelske združbe, ki vlamlja v bankomate širše po Evropi.