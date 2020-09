Rdeča zvezda od včeraj na vrhu reškega nebotičnika

Veliko petokrako rdečo zvezdo, ki bi jo bili morali postaviti na vrh reškega nebotičnika že 3. maja letos, načrte pa je prekrižala pandemija, so postavili včeraj, poroča časopis La voce del popolo. Na njem bo ostala do 4. oktobra. Pod nebotičnikom so proti zvezdi sinoči protestirali navijači reškega nogometnega kluba, t.i. Armada in vojni veterani.

Gre za veliko petokrato rdečo zvezdo iz betona in 2.800 delcev razbitega stekla, ki so jo poimenovali Spomenik crvenoj Rijeci - samoobrambeni spomenik. Postavitev je bila načrtovana v sklopu projekta Reka 2020 - Evropska prestolnica kulture pod pokroviteljstvom muzeja moderne in sodobne umetnosti. Izdelal ga je reški umetnik Nemanja Cvijanović. Z 2.800 delci stekla se želi spomniti 2.800 borcev, ki so izgubili življenje za osvoboditev Reke. Reški nebotičnik je načrtoval tržaški arhitekt Umberto Nordio in so ga dokončali leta 1942.