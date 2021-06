Red za zasluge slovenskima oddelkoma Deželnega sedeža RAI

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je danes na dopoldanski slovesnosti v Predsedniški palači ob 75-letnici radijskega in 25-letnici televizijskega programa podelil red za zasluge Slovenskemu programskemu oddelku in Slovenskim informativnim sporedom, ki delujejo v okviru Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino. Odlikovanje jima je Pahor podelil za pomembno vlogo pri ustvarjanju radiotelevizijskih vsebin v slovenščini, namenjenih slovenski narodni skupnosti v Italiji, in za dolgoletno čezmejno sodelovanje, ki prispeva k bogatitvi programov na obeh straneh meje.