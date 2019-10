Regenerirali nogo človeške ribice, »zmajčki« kmalu na ogled (foto)

Pred tremi leti je novica o izleganju 22 »zmajčkov« v Postojnski jami obkrožila svet. V zadnjih dveh letih je bilo novic o »zmajčkih« malo, tako da so upravitelje Postojnske jame spraševali, ali je z njimi vse v redu ali je šlo kaj narobe. »Razloga za skrb ni. Nasprotno, vse je v najlepšem redu, le poročali smo malo, saj so nas ‘zmajčki’ zelo zaposlovali,« so sporočili iz vodstva Postojnske jame.

21 mladičkov je zdravih, eden pa je utrpel grde poškodbe zadnje okončine po lanskem »merjenju moči« z drugim zmajčkom. »Oškodovanca smo takoj ločili, ga oskrbeli in spremljali 24 ur na dan. Pazili smo, da se rana ne bi okužila s plesnijo, kar bi ogrozilo njegovo življenje. Ko so strokovnjaki že razmišljali, da bo potrebna amputacija, se je zgodilo nepričakovano. Poškodovani del nogice je enostavno odpadel. Zmajčku, ki smo ga poimenovali Viktor, je v letu in pol zrasla nova noga. Vse faze smo skrbno beležili in fotografirali, zato lahko prvič objavimo posnetke regeneracije proteusove noge. V dobri minuti si lahko ogledate, kako je Viktor poškodovano nogico preprosto nadomestil z novo,« so še pojasnili.