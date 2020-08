Reka Evropska prestolnica kulture do konca aprila 2021?

Reka je 1. februarja letos uradno prevzela skupno z irskim Galwayjem naslov Evropske prestolnice kulture in bi morala ta laskavi naziv nositi do konca leta. Toda račune je prekrižal novi koronavirus, zaradi katerega je velika večina načrtovanih okrog 300 dogodkov odpadlo.

Iz Bruslja danes prihaja za Reko in Galway razveseljiva vest. Glasnik Evropske komisije Margaritis Schinas je sporočil, da je Evropska komisija zaradi posledic epidemije s covidom-19 danes predlagala podaljšanje naziva Evropske prestolnice kulture za obe mesti do konca aprila 2021. »Mesti si zaslužita novo priložnost, da lahko izkažeta svojo kreativnost,« je med drugim izjavil. Evropska komisarka za kulturo Mariya Gabriel pa je med drugim ocenila, da kljub vloženi energiji, navdušenju in profesionalnosti Reka in Galway zaradi posledic covida-19 nista utegnili udejanjiti svojih načrtovanih programov.