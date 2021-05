Reko in Zadar bo tudi letos povezoval katamaran

Od 2. junija do 30. septembra bo Reko in Zadar tudi letos povezoval katamaran. Ustavil pa se bo tudi na Krku, Rabu in na Silbi. Gre za pobudo zadarske pomorske družbe G&V Line, ki bo zagotavljala vožnjo s katamaranom Antonija ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. V primerjavi s preteklimi leti so uvedli nekaj novosti, na Rabu se bo tako katamaran ustavil v istoimenskem mestu in ne več v kraju Lopar kot lani. Katamaran Antonija razpolaga z 200 sedeži, cena enosmerne vozovnice pa bo 240 kun (nekaj več kot 30 evrov).