Rekorden mraz na planoti Asiago

Medtem, ko se italijanski severozahod danes sooča z močnim sneženjem in je v Milanu zapadlo okrog 20 centimetrov snega, so v Venetu na planoti Asiago včeraj namerili rekordno mrzlo temperaturo, najnižjo temperaturo v krajih pod nadmorsko višino 1750 metrov v Italiji doslej. V dolini Campo Magro je član skupine Meteotriveneto Riccardo Benetti včeraj (nedelja) ob 7.35 nameril -41,8 stopinje Celzija. Živo srebro pod nadmorsko višino 1750 metrov v Italiji nikoli ni padlo tako nizko, opozarjajo. Gre za kotlinasto mrazišče na višini 1612 metrov na planoti Asiago v Venetu, kjer je društvo Meteotriveneto v okviru projekta za merjenje temperatur v mraziščih postavilo svoje termometre.

Šlo pa je za zmes več faktorjev. V prvi vrsti se je ozračje ob dotoku arktičnega zraka občutno ohladilo. Včerajšnja noč, ko so namerili rekord, pa je bila povsem jasna, odstotek relativne vlage je bil zelo nizek in ni bilo vetra. Pri tem so odigravala pomembno vlogo tudi zasnežena tla, ki so ob navedenih faktorjih hitro oddajala toploto.