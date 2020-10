Rekorden porast okužb na Reki

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 5883 testiranjih potrdili 890 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil nekaj več kot 15-odstoten. Umrlo je še osem bolnikov s covidom-19. Znova je največ na novo okuženih v Zagrebu, kjer so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 293 novih primerov okužbe.

Rekordno število dnevnih okužb so potrdili na Reki in v okolici, kjer so ob 642 testiranjih odkrili 66 novih primerov. Med njimi je kar sedem dijakov, torej več kot 10 odstotkov novookuženih. Če se bodo podobne številke nadaljevale, bo regionalni inštitut za javno zdravstvo predlagal uvedbo šole na daljavo, je izjavil direktor Vladimir Mićović.

Poskočilo je tudi število novih potrjenih okužb v Istri, kjer so ob 327 testiranjih potrdili 20 novih primerov. Povečini gre za študente, ki so se okužili v drugih hrvaških regijah.

Na Hrvaškem je trenutno 5519 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 574 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je 32 na ventilatorjih.