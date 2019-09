Rekorden promet na portoroškem letališču

Na portoroškem letališču so v avgustu zabeležili rekorden promet, in sicer 2955 letaliskih operacij. Pozitivni val se je nadaljeval tudi v minulem koncu tedna, ko je od petka do nedelje bilo opravljenih kar 486 letalskih operacij, priletelo pa je 175 letal.

Največ je bilo avstrijskih gostov z zasebnimi letali, ki so se ustavili dva do tri dni in tako prispevali dodano vrednost za širše turistično gospodarstvo, menijo v Aerodromu Portorož. Izpostavljajo med drugim, da gre povečini za goste, ki na turističnih destinacijah potrošijo več denarja.

V Aerodromu Portorož, ki je v večinski lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića, že leta opozarjajo na potrebo po podaljšanju vzletno pristajalne steze ter pri tem na nerazumno dolge birokratske postopke. Potrebni bi bili namreč širitev in obnova obstoječe premajhne in zastarele infrastrukture.