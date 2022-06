Rekorden zaseg tržaške finančne policije: 4,3 tone kokaina (video)

Tržaška finančna policija, ki jo je koordiniralo protimafijsko tožilstvo v Trstu, je poskrbela za enega največjih zasegov prepovedanih drog v Evropi. Zasegli so namreč 4,3 tone kokaina, ki naj bi ga preprodajalci drog kupili za 96 milijonov evrov, vrednost tolikšne količine te droge na tržišču na drobno pa znaša vsaj 240 milijonov evrov. Akcija je še v teku, vpletenih naj bi bilo 38 ljudi, iz Italije, Slovenije, Bolgarije, Nizozemske in Kolumbije, prizadela pa bo največjo kolumbijsko kriminalno združbo na tem področju. Vsi osumljenci so obtoženi mednarodne preprodaje drog, predvidoma jim bodo odvzeli prostost v prihodnjih urah. V sklopu akcije so zasegli tudi 1,8 milijona evrov in več vozil, tudi terenec, vreden več kot 100.000 evrov. Več podrobnosti bo finančna policija sporočila na dopoldanski novinarski konferenci.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.