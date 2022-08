Rekordna inflacija v območju evra

Inflacija v območju evra je avgusta na letni ravni dosegla 9,1 odstotka, kar je nova rekordna stopnja po letu 1985, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. V primerjavi z julijem je bila višja za 0,2 odstotne točke. Rast cen povzročajo zlasti poviški cene energentov zaradi vojne v Ukrajini. Cene energije so se na letni ravni zvišale za 38,3 odstotka. Rast se je sicer v primerjavi z julijem, ko je bila 39,6-odstotna, malenkost umirila. Cene hrane, alkohola in tobaka so se avgusta povečale za 10,6 odstotka, kar je za 0,8 odstotne točke več kot julija. Neenergetske industrijske dobrine so se podražile za pet odstotkov, storitve pa za 3,8 odstotka.