Rekordno število ladijskih potnikov v Kopru

V Koper je med marcem in novembrom priplulo 78 potniških ladij s skupno 115.581 potniki. Gre za nov rekord, ki izboljšuje podatek iz leta 2011, ko so našteli 108.820 potnikov. Letos je bilo skupaj manj ladij, a so bile večje, bolj prestižne in z več potniki, so ob uradnem zaključku sezone prihodov potniških ladij sporočili iz Mestne občine Koper. Priplule so ladje družb Azamara, Silversea, Oceania, Regent Seven Seas, Crystal Cruises in Viking, ki so na svojem krovu gostile predvsem turiste iz Velike Britanije, Nemčije in Severne Amerike.

V prihodnjem letu se bo obisk ladij predvidoma nekoliko zmanjšal. Pričakujejo, da bo v Koper v Koper priplulo 62 ladij s 93.500 potniki, v letu 2021 pa naj bi se številke občutno izboljšale.