»Renzijeva stranka zanimiva tudi za Slovence«

Somišljeniki nove stranke Mattea Renzija Italia Viva (Živa Italija) se začenjajo organizirati tudi v Furlaniji - Julijski krajini, kjer je že nastalo nekaj odborov, vsekakor se trenutno pričakuje srečanje na postaji Leopolda v Firencah 18. in 19. oktobra letos, ko bodo novo stranko in njen simbol tudi uradno predstavili. Trenutno med somišljeniki še ni Slovencev, si pa bodo prizadevali, da jih pridobijo, saj nova stranka utegne biti zanimiva tudi zanje. To izhaja iz besed Walterja Godine, nekdanjega podpredsednika Pokrajine Trst ter vidnega krajevnega predstavnika najprej Marjetice in potem Demokratske stranke, ki je od vsega začetka podprl Mattea Renzija tako v DS kot tudi zdaj, ko se je odločil za odhod in ustanovitev nove stranke.

»Zaenkrat čakamo Leopoldo, ki bo 18. in 19. oktobra. Do takrat še ni nič tako organiziranega. Ampak tu na Tržaškem sta že dva odbora: eden je Trieste Città Viva (Trst živo mesto), ki mu sledim jaz, drugi pa je odbor Società Aperta Trieste (Trst odprta družba), ki mu sledi Antonella Grim, za Renzija se je kot znano opredelil tudi tržaški poslanec Ettore Rosato. Potem je še odbor Friuli Morenico, ki obsega območje Gumina, Tolmeča in tamkajšnjih krajev in mu sledi Antonio Gentile, nekaj se počasi miga tudi proti Pordenonu in na Goriškem. Počasi se vsi organizirajo in čakamo na Leopoldo, da oddamo prijavo,« pravi Godina, po čigar besedah je v Trstu gotovo več kot 20 oseb soudeleženih pri organizaciji odborov, »potem mislim, da bo stvar rasla, upamo.«

Je v teh odborih kaj Slovencev? »Kolikor vem, ne, ampak se bom pozanimal tudi za to, ker je nekaj novega, ki bi lahko bilo zelo zanimivo tudi za Slovence,« pravi Godina, za katerega je med strankinimi cilji gotovo tudi ta, da pridobi slovenske somišljenike, drugače po njegovem prepričanju želi nova stranka nagovoriti predvsem tiste, ki danes ne volijo več Demokratske stranke.