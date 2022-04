»Res smo lahko srečni za takšno podporo«

Slovenski predsednik republike Borut Pahor se je včeraj sestal s senatorko Tatjano Rojc. Beseda je tekla o nedavnih in aktualnih političnih temah – od ponovne izvolitve Sergia Mattarelle na Kvirinal, podpisa o prenosu lastništva Narodnega doma na istoimensko fundacijo, pa vse do bližajočih se lokalnih volitev, ki predstavljajo politični izziv zlasti v Gorici in občini Devin - Nabrežina, in še vedno nerešenega vprašanja parlamentarnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v Italiji, je po srečanju, ki se ga je udeležil tudi generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk, povzela senatorka Demokratske stranke.

V prihodnjem letu se bodo zvrstile tudi deželne in parlamentarne volitve, zlasti slednje bodo za Slovence v Italiji zelo pomembne v luči zmanjšanja števila parlamentarcev. Med temami pogovora je bila še novogoriško-goriška Evropska prestolnica kulture, ki bo zaživela leta 2025.

»Priložnost sem izkoristila tudi za srčno zahvalo za državno odlikovanje, ki mi ga je nedavno predsednik namenil,« je povedala in zagotovila, da je slovenskemu predsedniku zelo pri srcu slovenska narodna skupnost v Italiji, zaradi česar zelo pozorno spremlja z njo povezano dogajanje. »Pomembno je, da za vsako našo zahtevo ali potrebo trdno stoji matica. In srečo imamo, da lahko računamo na tako podporo,« je prepričana senatorka, ki se je s šefom slovenske države dotaknila tudi tega, kako odločilna je bila podpora obeh predsednikov, Pahorja in Mattarelle, za pospešitev postopka vračanja Narodnega doma.

Predsednik Borut Pahor je izrazil pripravljenost za obisk v Benečiji, ta bi se po navedbah Tatjane Rojc lahko zgodil že v koncu pomladi ali na začetku poletja. »Upamo, da se nam uspe dogovoriti za tehtnejši obisk, da ne bi ostalo samo pri stiskanju rok z vodilnimi predstavniki tamkajšnjih ustanov. To je tudi moje mnenje, mislim namreč, da je prav, da tudi Benečani dobijo občutek, da matica stoji tudi za njihovimi potrebami,« je razkrila senatorka.

Široko zasnovano temo pogovora je predsednik republike podprl z zagotovilom, da si bo do konca svojega mandata še dalje prizadeval pri utrjevanju odličnih slovensko-italijanskih odnosov, kar bo naši skupnosti izziv za bodočo dejavnost, je sporočila Rojc, ki meni, da je pri tem ugodna okoliščina vnovična izvolitev predsednika Mattarelle za drugi mandat na položaju predsednika republike.