Reševalna akcija v Karnijskih predalpah

V Karnijskih predalpah je na gori Cima dei Preti med Furlanijo Julijsko krajino in Venetom v teku reševalna akcija. Alarm sta davi z aplikacijo Georesq sprožila dva mlada alpinista v težavah. Poziv so prejeli gorski reševalci iz Valcelline. Dva reševalca je helikopter civilne zaščite uspel prepeljati do bivaka Greselin, višje zaradi sneženja ni mogel poleteti. Nato sta malo pred 13. uro peš dospela do dveh mladih alpinistov, ki sta obstala na višini 2500 metrov. Ponesla sta jim hrano in obleke. Na vrhu so razmere težavne zaradi sneženja.