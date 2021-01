Pozno dopoldne je v Nadiških dolinah potekala reševalna akcija. 61-letnega moškega iz Dolenjega Barnasa je med sprehodom s sinom po tamkajšnjih gozdovih obšla slabost. Na kraj so prihiteli gorski reševalci iz Vidma, ki so ju dosegli po 400-metrskem vzponu.

Na kraj je nato priletel reševalni helikopter, ki je moškega prepeljal do reševalnega vozila, s slednjim pa so ga odpeljali v videmsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci.