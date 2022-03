Reševalni helikopter poletel tudi v Benečijo

Reševalni helikopter je včeraj posredoval v Benečiji, kjer se je poškodovala pohodnica med spustom po stezi številka 711 s Špika v naselje Viškorša. Po petnajstmetrskem padcu, med katerim je utrpela več poškodb in si je zlomila nogo, je obtičala v žlebu.

Reševalci so jo dvignili na helikopter in jo prepeljali v bolnišnico. Pri reševanju so sodelovali tudi gorski reševalci iz Gumina.

Reševalni helikopter je včeraj ob 12.30 poletel tudi v Forni di Sopra, kjer se je poškodovala turna smučarka. Med spustom skupaj s tremi drugimi turnimi smučarji je na nadmorski višini 1900 metrov padla in si je zlomila nogo. Reševalci službe 118 in gorski reševalec so ji na kraju nudili prvo pomoč, s helikopterjem so jo nato prepeljali v bolnišnico.