Reševalni helikopter poletel v Plodn in na Zoncolan

Gorska reševalna služba je v opoldanskih urah posredovala v Plodnu (Sappadi) in na Zoncolanu. Štirinajstletni deček iz Rude je padel med sankanjem in se močno udaril v hrbet. Gorski reševalci so ga prenesli do helikopterja, ki ga je prepeljal v bolnišnico.

Na Zoncolanu se je med smučanjem poškodovala 47-letna ženska. Padla je in več metrov drsela na trdem snegu, pri čemer je utrpela poškodbe rok in prsnega koša. Prvo pomoč ji je nudil gorski reševalec iz kraja Forni Avoltri, ki je bil slučajno na kraju. Nato so jo z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Tolmeču.

V Plodnu je medtem obšla slabost 45-letnika med hojo s smučmi. Obležal je na tleh brez zavesti. Z motornimi sanmi ga je dohitel gorski reševalec, ki je moškega prepeljal v ogret prostor, kjer mu je prvo pomoč nudila zdravnica gorske reševalne službe. Z rešilcem so ga nato prepeljali v bolnišnico.