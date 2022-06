V Rezijanski Dolini je včeraj med sprehajanjem 85-letno žensko obšla slabost, verjetno zaradi vročine. Ženska, ki je bila v družbi družinskih članov, je padla v nezavest, zato je družina poklicala reševalce. Ti so jo dohiteli, s tem da so morali del poti prehoditi peš. Skupaj z zdravstvenimi delavci so jo oskrbeli in položili na nosila. Žensko so prepeljali v bolnišnico za preglede.

Pri reševanju so sodelovali gorski reševalci s finančno policijo in reševalnim vozilom.