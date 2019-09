Rešil je dvanajstletnika in skupaj z njim končal v bolnišnici

Čeprav ob vsaki nesreči najprej pomislimo na prizadete, pa vsaka nesreča izpostavi tudi junake. Po nevarnem požaru v piranskem mestnem jedru pred dvema tednoma so žarometi posvetili na občinske redarje, ki so poleg gasilcev, policistov in reševalcev najbolj zaslužni, da je požar minil brez žrtev.

Redar Mihael Tomše je dobro uro po začetku požara v zadnjem hipu rešil dvanajstletnega otroka in skupaj z njim končal v bolnišnici.

Zgodilo se je pred dvema tednoma, ko je zagorelo v Trubarjevi ulici v starem mestnem jedru Pirana. Dim je opazila najbližja soseda, poklicala na pomoč, prihiteli so gasilci, policisti, redarji in iz zadimljenih stanovanj rešili stanovalce.

Ko so gasilci že na polno gasili, pa je do občinskega redarja Mihaela Tomšeta pristopila gospa in ga vprašala, če je kje videl njenega sina.

»Priznam, da me je v tistem trenutku zagrabila panika. Ustrašil sem se, da sem spregledal kakšno stanovanje. Rekel sem ji, naj ga pokliče po telefonu in naroči, da pride do vrat,« pripoveduje Mihael, ki ga domačini kličejo Miha. Pograbil je policista in gasilca ter z njima stekel do edinih vrat, ki so ob evakuaciji ostala zaprta. Vsa ostala so stanovalci pustili na stežaj odprta, da gasilcem ni bilo treba vdirati.