Rešili tri planince v Karnijskih Alpah

Gorski reševalci iz Plodna so sinoči posredovali na gori Chiadenis v Karnijskih Alpah med Plodnom in krajem Forni Avoltri, kjer so trije planinci zaprosili za pomoč. 30-letna Goričanka E.S., 31-letni D.M. iz Tržiča in 30-letni A.A. iz Palmanove so malo pred večernim mrakom zaključili pot po ferati in se za povratek do koče Calvi znašli na zasneženem pobočju, kjer so bile tudi sledi gorske steze povsem prekrite s snegom. Poleg tega dva od njih nista bila zadostno zimsko opremljena.

Reševalci so jih dosegli malo pred 19. uro. Po prelazu Cacciatori so jih pospremili do reševalnih vozil in jih nato prepljali v dolino. Reševalna akcija se je zaključila ob 21.30.