Reška ladjedelnica 3. maj v predstečajnem postopku

Reško sodišče za gospodarske zadeve je danes sprožilo predstečajni postopek za ladjedelnico 3. maj iz skupine Uljanik, največjo ladjedelnico na Hrvaškem.

O tem, ali bo nad družbo uveden stečajni postopek, bo sodišče odločalo 6. februarja. Na Hrvaškem medtem do konca meseca pričakujejo ponudbe investitorjev za prevzem ladjedelnic na Reki in v Pulju. Stečaj je predlagala hrvaška finančna agencija Fina.

Predstečajni postopek lahko traja 60 dni. Če bodo v tem času našli denar za plačilo upnikom, se bo družba lahko izognila stečaju in bo zanjo veljal predstečajni postopek oz. prisilna poravnava.

Sindikati trdijo, da ima ladjedelnica približno 150 milijonov kun (20,25 milijona evrov) dolgov do dobaviteljev in kooperantov, medtem ko od Uljanika terjajo vrnitev posojila in obresti v višini približno 600 milijonov kun (81 milijonov evrov). Glede na to bi lahko stečaj 3. maja pomenil stečaj celotne skupine.