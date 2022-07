Rešujejo tudi divje in domače živali

Na pomoč prizadetim na Krasu je priskočilo tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pomočjo usposobljenih ljudi in institucij. Pomagajo pri reševanju kmetij in živali – med drugim so pripravili hlev za sprejem 100 živali – ter pri omejevanju širjenja požara in pri gozdnih živalih, ki bežijo pred ognjem. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin z območno enoto Nova Gorica aktivno sodeluje pri pomoči kmetijam, ki se nahajajo kritično blizu požara, so danes sporočili z ministrstva.

Kot so pojasnili, so pripravili hlev s kapaciteto za sprejem 100 živali, kamor sta bili zaenkrat premeščeni dve živali. Pripravili so tudi pašnik ob kmetijski šoli v Šempetru, kjer so pripravljeni na morebiten sprejem konjev in drobnice, vendar to zaenkrat še ni bilo potrebno. Pripravljene pa so tudi kletke za ulov kokoši po posameznih kmetijah in lokacijah, kamor bi jih lahko preselili, če bo to potrebno.

Pri omejevanju požara aktivno pomagajo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Na terenu je po navedbah ministrstva približno 130 gozdnih delavcev, zasebnikov in družbe Slovenski državni gozdovi, ki širijo in ustvarjajo nove protipožarne preseke. Na terenu sta tudi dva stroja za strojno sečnjo in več enot druge gozdarske mehanizacije. Družba bo pomoč zagotavljala tudi preko konca tedna, so napovedali.

Požar možno vpliva tudi na gozdne živali, ki bežijo pred ognjem in se lahko približajo tudi naseljem. Ob tem na ministrstvu ljudi pozivajo, da se divjadi ne približujejo oziroma se je ne dotikajo. Če pa divjad prične povzročati škodo in se s površine noče umakniti, je treba obvestiti krajevno lovsko družino oziroma pristojno območno enoto zavoda za gozdove.

Kakšna bo škoda v gozdarstvu, je zaenkrat še nemogoče oceniti, bo pa v prihodnjih tednih ministrstvo z zavodom za gozdove in drugimi institucijami opravljalo preglede terena za izdelavo ocene škode, ki bo podlaga tudi za sanacijske ukrepe.