Rim previden o meji s Slovenijo

Italijansko notranje ministrstvo se navadno ne odziva na stališča notranjih ministrov drugih držav, še posebno, če ne gre za besede, izrečene na uradnih meddržavnih ali evropskih srečanjih. V Rimu so seznanjeni s torkovo izjavo slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa, da bo Slovenija glede meje z Italijo »ohranila restriktivno in konservativno držo«. Bolj kot notranjega ministrstva, ki je sicer pristojno za državne meje, so italijansko-slovenski odnosi domena zunanjih ministrstev oziroma diplomacij. Če bi bil notranji minister Matteo Salvini, ki je imel zelo rad javne nastope (in tudi polemike), bi najbrž že kakšno pikro rekel na račun Slovenije. Aktualna ministrica Luciana Lamorgese je čisto Salvinijevo nasprotje, redkokdaj se pojavlja pred novinarji in, ko se, zelo meri in premisli svoje besede.

Ministrica, ki ne pripada nobeni stranki, je na srečanju s tujimi dopisniki v Rimu priznala, da vlada še nima izdelanega stališča glede mej, a da bo v poletnem času naredila vse, da bo državo obiskalo čim več turistov. Kako bo to izgledalo, bo odvisno od razmer s koronavirusom in posledično z že napovedanim rahljanjem vladnih ukrepov, omejitev in prepovedi. Lamorgese je govorila le o turizmu, ne pa o gospodarstvu, torej o pretoku blaga in čezmejnih delavcev, katerih položaj je različen ne samo v Franciji, Švici, Avstriji in Sloveniji, temveč tudi na posameznih mejnih območjih.