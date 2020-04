Risbica za nasmeh starejših oseb

Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva ter Zveze študentov medicine Slovenije, ki s prostovoljci že več tednov pomagata v kritičnih domovih za ostarele, sta na pomoč poklicali otroke. Vabijo jih k pošiljanju risbic, ki bi starejšim osebam prekinile monotonost in narisale nasmeh na obrazu.

Pri svojem delu vse bolj opažajo osamljenost, slabše duševno počutje, pomanjkanje veselja in volje med starostniki, ki imajo v času koronavirusa zaradi strogih omejitev že več tednov omejene socialne stike. K sodelovanju vabijo otroke osnovnih šol in vrtcev ter njihove vzgojitelje, učitelje in starše, so zapisali. Vabijo jih k pošiljanju risbic, pisem, zgodb, pesmi ali le spodbudnih misli, ki bi naključnemu prejemniku prekinila monotonost in narisala nasmeh na obraz.

Svoj izdelek naj pošljejo na naslov Zbornica-Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, na kuverto pa napišejo »Pošljimo nasmeh«. Konec tedna bodo izdelke odnesli v domove in jih razdelili prejemnikom. Če izdelki prispejo pozneje, bodo podobno akcijo priredili tudi v maju, so zapisali.