Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Riž v solati

Največja vročina je morda šla mimo in kmalu bomo zakoračili v drugo polovico avgusta, ko temperatura ponavadi pade in so vsaj noči bolj sveže. Nikakor pa se ne bomo še odpovedali kopanju in, če smo srečni in imamo barko, daljšim ali krajšim izletom z našim plovilom. Če je barka relativno velika in imamo na njej kuhinjo, si lahko skuhamo tradicionalno paštašuto, današnji recept pa je namenjen v glavnem tistim, ki na svojem plovilu te udobnosti nimajo in si morajo prinesti kaj od doma. Mimo tradicionalnih sendvičev ali frtalje, vam ponujam dokaj enostavno varianto, ki se vedno obnese. Predlagam riž v solati, ki ga lahko skuhamo dan prej in zaužijemo na barki, na izletu v naravi ali kar za domačo mizo.

Potrebujemo:

300 gr dolgozrnatega riža, boljše če je »parboiled«, tako ni problemov, da se nam razkuha

150 gr šunke

pločevinko tunine v olju

pol majhne pločevinke sladke koruze

100 gr črnih oljk

nekaj kislih kumaric

100 gr sira fontina ali cenejšega fontala

olivno olje

limonin sok

Riž skuhamo v osoljeni vodi, ga odcedimo in pustimo, da se ohladi. Šunko, sir, oljke in kisle kumarice zrežemo na zelo majhne kocke in jih skupaj z ocejeno tunino in koruzo vržemo v riž. Dodamo primerno količino olja in vse skupaj dobro zmešamo. Pustimo kakšno uro, da se vsi okusi skladno združijo, limonin sok in morda še malo popra in soli dodamo tik preden serviramo.

Skrivnost te jedi je v tem, da nikakor ne smemo skopariti s sestavinami, če ne tvegamo, da jemo suh kuhan riž. Namesto šunke ali poleg nje lahko vmešamo v jed ostanke piščanca ali mesa, s katerim smo dan prej skuhali juho. Namesto sladke koruze pa lahko rabimo tudi grah iz pločevinke. Skratka, uspeh te jedi je odvisen v veliki meri tudi od naše domišljije.

Ivan Fischer