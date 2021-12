Rojc in Fedriga pozdravljata odredbo zdravstvenega ministra

Senatorka Tatjana Rojc je izrazila zadovoljstvo nad dejstvom, da so čezmejni delavci in obmejni prebivalci izvzeti iz nove odredbe, ki jo je sinoči podpisal Roberto Speranza. Povečana previdnost in dodatno preverjanje za zajezitev covida-19 in njenih različic sta po njenem pravilna tudi za potnike iz držav Evropske unije. Prav tako je pametna uvedba pogojev, ki upoštevajo specifičnost obmejnega prostora, kjer gre pogosto za povezane skupnosti, kot v očitnem primeru Gorice in Nove Gorice, je menila.

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je o zaostritvi pogojev za vstop tujih potnikov dejal, da gre za ukrep, ki so ga sprejele mnoge druge države in ne gre za novost. Sprememba je v tem, da ga je Italija razširila nad vse evropske države, kjer se okužbe močno širijo. »Ne verjamem pa, da predstavlja bris pred potovanjem ogromno oviro« je izjavil. Podčrtal je tudi dejstvo, da ukrep ne velja za čezmejne delavce. »Ob vstopu v Italijo ne bo rednega nadzora kot v času, ko je še obstajala meja, pač pa bo šlo za vzorčni nadzor,« je povedal.