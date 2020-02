Roki so mimo, ukrepov ni

Na današnji dan lani je začela veljati uredba predsednika republike o delovanju paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine. Uredba je za zdaj mrtev zapis. Z njo so med drugim določili, da je treba v šestih mesecih - torej do 15. avgusta 2019 - imenovati nove člane odbora. Po zakonu sedem članov izvoli deželni svet Furlanije - Julijske krajine, tri člane izvolijo slovenski občinski svetniki in župani, šest članov imenuje deželna vlada in štiri državna vlada. Svojo nalogo so za zdaj opravili le deželni svetniki in slovenski izvoljeni predstavniki.

A če so za zavlačevanje pri imenovanju Paritetnega odbora krive zdrahe v manjšini, je krivda za neizvajanje več členov državnega zaščitnega zakona drugje. Zakon so izglasovali na valentinovo pred 19 leti.