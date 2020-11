Rop v milanski banki: storilci prišli in odšli po kanalizaciji

Neznani storilci so danes ob 8.35 oropali bančno poslovalnico verige Crédit Agricole na Trgu Ascoli. Po prvih ugotovitvah kaže, da so storilci pokukali iz kanalizacije, po kateri so po ropu tudi zbežali. Napadli naj bi osebi, ki sta se takrat že nahajali v poslovalnici, to sta bila direktor in še en zaposlen, medtem ko je tretji sodelavki uspelo zbežati.

»Vstopili so iz podzemnih prostorov,« je povedal direktor poslovalnice. »Takrat smo bili v službi trije, slišal sem, da je nekdo zakričal, da gre za rop, takrat je ena izmed nas zbežala.« Direktor poslovalnice je še povedal, da je prišlo do manjšega fizičnega obračuna z roparji, v katerem sicer ni utrpel poškodb. Med osebjem banke k sreči ni bilo poškodovanih, so pa zaradi nepričakovanega dogodka pretreseni.

Na kraj je nemudoma prišlo deset policijskih patrulj, ki so obkolile stavbo, ustavile promet okoli nje in omejili gibanje za pešce. Roparji, katerih število še ni znano, naj bi se od poslovalnice oddaljili po kanalizacijskih jarkih, kjer jih še vedno iščejo.