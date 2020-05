Rosato bi hotel spet v vlado

Potem ko je senat včeraj zavrnili nezaupnici pravosodnemu ministru Alfonsu Bonafadeju, bo premier Giuseppe Conte morda spremenil sestavo vlade. Glasovanje v senatni skupščini je namreč tako ali drugače utrdilo Mattea Renzija, saj je njegova stranka Italia Viva dokazala, da lahko odloča o preživetju (ali padcu) Contejeve vlade. Renzi bo to svojo vlogo gotovo kar se da izkoristil, čeprav je njegova stranka majhna, a odločilna za vlado, zlasti v senatu.

Med kandidati za novega člana vlade je tudi Tržačan Ettore Rosato, nekdanji poslanec Demokratske stranke, ki je sedaj eden od vodilnih stranke Italia Viva. Renzi pritiska, da bi Rosato postal državni podtajnik na predsedstvu vlade, kjer bi odgovarjal za obveščevalne službe. Zelo delikatna in pomembna funkcija, ki jo sedaj opravlja Conte. Slednji namerava, kot kaže, ohraniti to zadolžitev, zaradi političnih ravnovesij pa ni izključeno, da bo moral ugoditi Renzijevi zahtevi. Rosato, ki ima več političnega vpliva v Rimu kot v rojstnem mestu, je bil v prejšnji zakonodajni dobi vodja poslanske skupine DS, v obdobju druge Prodijeve vlade (2006-2008) pa podtajnik na notranjem ministrstvu. V tej vladi je bil tudi Slovenec Miloš Budin, ki je opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za zunanjo trgovino in evropske zadeve (ministrica Emma Bonino).