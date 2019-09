V prodajalno v Postojni se je v sredo nekaj po 12. uri zatekla ženska, ker sta jo napadla dva psa. Kot so z zbiranjem obvestil ugotovili policisti, sta 25-letno domačinko napadla na Tržaški cesti in jo večkrat ugriznila. Ugotovili so tudi, kdo je lastnik rottweilerjev .Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Obvestili so tudi veterinarskega inšpektorja, so sporočili s Policijske uprave Koper.