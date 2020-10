Ruj je že obarval Kras v rdeče (foto)

Fenološki koledar že kaže v pozno jesen, ugotavlja Arso. Z odpadanjem listja bukve in breze se je namreč začelo obdobje pozne fenološke jeseni. Običajno največji vtis na pozornega opazovalca narave naredi ravno obdobje prave fenološke jeseni, obdobje spreminjanja barv, še pišejo pri Arsu. Ko se jeseni noč podaljšuje in se začnejo zniževati temperature, se nastajanje klorofila v listih ustavi in ta propade. Zelena barva listov se spreminja v rumeno, rjavo ali škrlatno rdečo.

Letošnji začetek prave jeseni pri nas in v Sloveniji ni dosti odstopal od povprečja. Ruj, ki je letos še posebno lep in zdrav, je obarval Kras v rdečo barvo.

Barve so se letos spreminjale kar hitro, številna drevesa in rastline so se obarvale rdeče skoraj čez noč. Gre po vsej verjetnosti za posledico pogostih padavin in občasno zelo nizkih temperatur v minulem obdobju, ob katerih so se nekatere rastline med drugim dobro ohranile. Zdaj pa je, ob sončnem vremenu, ponekod prava idila. Barvitost kraške pokrajine bo ob povečini modrem nebu moč opazovati in ob njej uživati vsaj do nedelje. Prevladovalo bo namreč lepo in umirjeno ter povečini sončno jesensko vreme. Dnevne temperature bodo kar prijetne, noči pa postopno hladnejše. V začetku prihodnjega tedna se bo ob veliki stanovitnosti in postopnem kopičenju vlage jesen postopno sprevrgla v bolj otožno sivino.