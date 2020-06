Rumena stopnja nevarnosti za poplave na območju Vipave

ARSO pričakuje, da bodo danes in jutri v večjem delu Slovenije še naprej naraščale reke, pri čemer lahko danes popoldan in v noči na torek narastejo reke v zahodni in jugozahodni Sloveniji. Možna so razlivanja rek in hudourniških vodotokov. Kot je razvidno iz napovedi hidroloških razmer Agencije za okolje, na območju Vipave danes in v torek obstaja rumena stopnja nevarnosti za poplave. Izraziteje sta že narasli reki Vipava in Ljubljanica. V sredo bodo naraščale tudi druge reke po Sloveniji.

Ob nevihtah z nalivi bodo lahko hitreje narasli posamezni hudourniški vodotoki, še opozarjajo na Arsu.

Medtem je danes v FJK do polnoči še v veljavi oranžno opozorilo civilne zaščite zaradi obilnih padavin in možnosti močnejših nalivov.