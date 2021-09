Rumeni alarm civilne zaščite za nedeljo popoldan in zvečer

Ob jutrišnjem poslabšanju vremena (nedelja, 19. septembra) je civilna zaščita iz FJK danes razglasila nov rumeni alarm za nižinske in obmorske predele dežele. Opozarja pa pred krajevnimi obilnimi padavinami in močnimi krajevnimi nevihtami.

Naše kraje bo dosegla atlantska višinska dolina in se bo od zgodnjih nedeljskih ur postopno povečala vremenska nestanovitnost, so zapisali. Proti večeru bo naše kraje prešla vremenska fronta.

Že zjutraj bodo v južnih nižinskih predelih in ob morju možne krajevne plohe, v popoldanskih urah in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, med katerimi bo lahko tudi kakšna močna z nalivi.