Arso je danes za soboto, 25. decembra, v jugozahodnih predelih Slovenije objavil rumeni alarm zaradi izdatnejših padavin. V 24 urah bo lahko padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, so zapisali. Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu, opozarjajo.