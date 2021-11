Rumeni alarm zaradi močne burje

Arso je zaradi močne burje od 13. ure danes (ponedeljek) do 13. ure jutri (torek) razglasil rumeni alarm. Danes bo pihala s sunki od 70 do 85 km/h opozarjajo, jutri pa bodo sunki dosegali od 85 do 100 km/h.

Danes bo sicer prevladovalo oblačno vreme, mestoma bo lahko padlo nekaj kapelj dežja. Jutri pa se bo razjasnilo in bo povečini sončno.

Sunki burje so medtem v prvih popoldanskih urah v Tržaškem zalivu dosegali do okrog 50 km/h. V prihodnjih urah se bo burja okrepila in bo zvečer močna.

Na vreme pri nas obrobno vpliva sredozemski ciklon, ki bo od severovzhoda preusmerjal proti nam bolj suh in hladnejši zrak. Jutri in v sredo bo pod vplivom anticiklona več jasnine in se bo nekoliko ohladilo pred novim poslabšanjem. V četrtek in petek kaže na oblačno in deževno vreme. Burja bo v četrtek ponehala, nato bodo zapihali južni vetrovi.