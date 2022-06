Rumeni alarm zaradi neviht

Civilna zaščita dežele Furlanije - Julijske krajine je zaradi napovedanega nevihtnega vremena med med 18. uro danes in 12. uro jutri sprožila rumeni alarm. Vremenoslovci v popoldanskih urah napovedujejo deževno vreme v hribovitem pasu dežele, ki bi se ponoči lahko razširilo na vse deželno ozemlje. Prišlo bi lahko do močnejših lokalnih nalivov. Srednja Evropa je trenutno pod vplivom afriškega anticiklona, ki prinaša toplo in suho vreme. Kot so sporočili, pa bo k nam ponoči prišel hladnejši atlantski zrak in povzročil vremensko nestanovitnost. Nenadni nalivi utegnejo povzročiti težave z odtekanjem meteorne vode in posledično poplavljanje.