Arso je ob pričakovanem poslabšanju vremena za jutri objavil rumeni alarm zaradi neviht in vetra. Ob nevihtah opozarja pred možnostjo lokalno močnejših nalivov, pred pišem vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki, piše tudi v opozorilu. Maksimalna hitrost vetra bo lahko dosegla od 70 do 80 km/h.

Kot smo pisali, bo jutri naše kraje od zahoda dosegla višinska dolina in bo proti nam pronical bolj svež zrak. Ob zdajšnjem vnovičnem pregretem ozračju se bo prehodno spet povečala nestanovitnost.

Deželna meteorološka opazovalnica FJK za jutri pričakuje spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Možne bodo tudi posamezne močne nevihte, opozarja v napovedi.