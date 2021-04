Rumeni alarm zaradi sneženja in burje

Civilna zaščita iz FJK je ob torkovem pričakovanem poslabšanju vremena za Tržaško razglasila rumeni alarm zaradi sneženja, močne burje in nastajanja ledu. Veljati bo začel danes (ponedeljek) opolnoči, trajal bo do 18. ure v torek.

V vzhodnih predelih dežele se bodo pojavljale močnejše padavine, so zapisali, možne bodo tudi krajevne nevihte. Meja sneženja se bo na Tržaškem naglo spuščala do nadmorske višine 100 do 200 metrov. Pihala bo močna burja s sunki, ki bodo lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Na Kraški planoti bo lahko nastala poledica. V jutranjih urah bo lahko občasno snežilo tudi ob morju. V popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo, veter bo nekoliko oslabel.