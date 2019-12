Rumeno opozorilo civilne zaščite FJK

Civilna zaščita iz FJK je danes objavila rumeno opozorilo zaradi poslabšanja vremena, ki velja od 13. ure danes do opolnoči jutri (petek, 20. 12.). Iz opozorila je izvzeta tržaška pokrajina.

Opozarjajo predvsem pred obilnimi padavinami. Naše kraje bodo do nedelje zvečer prešle tri vremenske fronte, prva že nocoj, druga v noči na soboto in tretja v nedeljo zjutraj. Danes se bodo pojavljale občasne zmerne padavine, ki bodo pogostejše v predalpah in v Karniji. Meja sneženja bo na višini 1800-2000 metrov. Pihal bo zmeren južni veter. Jutri bo sprva v glavnem suho, medtem ko se bodo od popoldanskih ur povsod pojavljale močne do obilne padavine, vmes bodo tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini 1700-1900 metrov. Pihal bo zmeren jugovzhodni veter. Plimovanje morja bo povišano.