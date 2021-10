Rumeno opozorilo se bo v četrtek zaostrilo v oranžno

Glavnino vremenskega poslabšanja z močnejšimi padavinami pričakujemo jutri, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta. Za njo bo ob poglobitvi ciklonskega območja nad Sredozemljem zapihala močna burja in bo pritekal hladnejši zrak.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Mestoma lahko nastane tudi kakšen naliv.

Jutri bodo padavine pogostejše in povečini močnejše. Vmes bodo tudi plohe in nevihte, mestoma lahko nastane kakšna močnejša.

Čez dan bodo vetrovi obrnili od severovzhoda in bo začela pihati zmerna do močna burja, občutno se bo ohladilo. Arso je za danes in jutri zaradi močnih padavin, neviht in jutri tudi zaradi burje objavil rumeno opozorilo.

V noči na četrtek in v četrtek se bo burja okrepila. Najmočnejši sunki bodo dosegali od 100 do 120 km/h, so zapisali pri Arsu in za četrtek objavili oranžno opozorilo. V četrtek bo oblačno, deževno in vetrovno ob nižjih temperaturah.