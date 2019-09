Rumeno opozorilo zaradi neviht in burje

Arso je ob skorajšnjem poslabšanju vremena objavil štiridnevno rumeno opozorilo, in sicer od nocojšnjih ur do jutri zjutraj ob 7.00 zaradi neviht, nato v nadaljevanju zaradi burje do vključno petka opolnoči.

Nocoj in jutri zgodaj zjutraj opozarja pred lokalno močnejšimi nalivi, pišem vetra in udari strel. Hiro lahko narastejo hudourniški vodotoki, tudi izpostavlja Arso.

Od jutrišnjih jutranjih ur do polnoči pa opozarja pred močno burjo, ki bo lahko dosegla hitrost od 85 do 100 km/h. V četrtek in petek pričakuje najvišjo hitrost burje od 70 do 85 km/h.