Rusi zavzeli Herson, danes nadaljnji pogovori

Ruske sile so prevzele nadzor v mestu Herson na jugu države, so pozno sinoči prvotne navedbe Rusije potrdile tudi lokalne ukrajinske oblasti. Gre za prve večje mesto, ki so ga od začetka invazije pred tednom dni zavzeli Rusi, kar bi ruskim silam lahko močno olajšalo prodiranje v notranjost Ukrajine ter vzdolž obale v smeri zahoda proti Odesi. Hkrati nadzor nad Hersonom pomeni nadzor nad oskrbovalnimi potmi za ukrajinsko vojsko.

Župan Hersona Igor Kolihajev je dejal, da so ruske enote vdrle v poslopje mestnih oblasti in uvedle nekatere omejitve, vključno z nočno prepovedjo gibanja.

Župan je ruske vojake po lastnih besedah pozval, naj ne streljajo civilistov, prebivalce mesta pa, naj upoštevajo pogoje, ki so jih postavile ruske sile. S tem naj bi med drugim omogočili, da bo »še naprej plapolala ukrajinska zastava«.

Ruska vojska medtem nadaljuje napade tudi na nekatera druga mesta. Iz Kijeva poročajo o več močnih eksplozijah. Pred tem so ruski vojaki že zavzeli še eno pristaniško mesto, Berdjansk ob Azovskem morju, bližnji Mariupol pa zaenkrat po navedbah lokalnih oblasti še odbija silovite ruske napade.

Teden dni po začetku ruske invazije na Ukrajino se bo v Belorusiji danes ob 13. uri začel drugi krog pogovorov med ruskimi in ukrajinskimi pogajalci. Na mizi naj bi bila tudi prekinitev ognja v Ukrajini. Rusija je po prvem krogu pogovorov, ki preboja ni prinesel, ofenzivo v Ukrajini še okrepila in napovedala, da jo bo nadaljevala, dokler ne bodo doseženi njeni cilji.

Glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski je v sredo napovedal, da bodo govorili tudi o prekinitvi ognja in potrebi po humanitarnem koridorju, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, ki sicer ne sodeluje na pogovorih, pa je dejal, da Kijev ne bo poslušal ruskih »ultimatov«.

V ruskem obstreljevanju ukrajinskega mesta Harkov je medtem umrla tudi ukrajinska sodelavka Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), medtem ko je skušala priskrbeti zaloge za svojo družino.