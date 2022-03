Rusija in Ukrajina nameravata nadaljevati pogovore

Pogovori med delegacijami Ukrajine in Rusije, ki so v Belorusiji potekali danes, so se končali. Ukrajinski in ruski pogajalci se bodo vrnili na posvetovanja v prestolnici svojih držav in pripravili načrte za nove pogovore, sta danes sporočili obe strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Delegaciji se vračata v svoji prestolnici na posvetovanja in sta se pogovarjali o možnosti, da bi se kmalu sestali na drugem krogu pogajanj,« je dejal ukrajinski pogajalec Mihail Podoljak.

»Dogovorili smo se, da bomo nadaljevali pogajanja,« je dejal tudi vodja ruske delegacije Vladimir Medinski.