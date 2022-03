Rusija naj bi prvič uporabila hipersonične rakete

Rusija je danes sporočila, da so v Ukrajini v petek prvič uporabili hipersonične rakete. Po navedbah italijanskega dnevnika Corriere della Sera gre za rakete kinžal, ki potujejo desetkrat hitreje kot zvok in se zato izognejo obrambnim sistemom, dosežejo pa lahko do 2000 kilometrov oddajene tarče. Z njimi naj bi po lastnih trditvah uničili skladišče orožja na območju Ivano-Frankivska na zahodu Ukrajine.

Hipersonične rakete spadajo med novo orožje, ki ga razvija Rusija, predsednik Vladimir Putin pa jih je ob predstavitvi označil za nepremagljive. Na preizkusih leta 2018 naj bi rakete kinžal - beseda v ruščini pomeni bodalo - zadele vse cilje v oddaljenosti več kot tisoč kilometrov. Nameščene pa so na letalih mig-31.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je medtem Rusijo danes pozval k resnim pogovorom. »Čas je, da se srečamo. Čas je, da se pogovarjamo. Čas je, da vzpostavimo ozemeljsko celovitost in pravico za Ukrajino,« je dejal v videonagovoru. »Pogajanja o miru in varnosti v Ukrajini so edina možnost za Rusijo, da zmanjša škodo, ki jo je povzročila z lastnimi napakami,« je dodal in opozoril, da bodo posledice teh napak še dolgo nosile generacije Rusov.

Rusija medtem še naprej napada ukrajinska mesta, pri čemer so, vse pogosteje tarča civilisti. Razmere so najhujše v Mariupolu, ki ga ruske sile oblegajo že več tednov. Iz mesta so uspel evakuirati 9000 ljudi, je povedal ukrajinski predsednik Zelenski, skupno po humanitarnih koridorjih pa je doslej na varno odšlo okrog 180.000 ljudi.