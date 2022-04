Rusija objavila posnetek ujetih Britancev

Ruska državna televizija je danes objavila posnetek moških, ki ju je opisala kot Britanca, ujetih v spopadih za Ukrajino, ki prosita, da se britanski premier Boris Johnson pogaja o njuni izpustitvi.

Ruska televizija ni navedla, kje ali kdo – ruske sile ali proruski separatisti na vzhodu Ukrajine – so pridržali oba moška. Posnetek so objavili kot del pogovora z novinarjem Andrejem Rudenkom iz ruske državne radiotelevizije VGTRK. Na posnetku Rudenko moškima pokaže posnetek, ki ga je prejšnji teden objavila Oksana Marčenko, Medvedčukova soproga, ki zahteva, da njenega soproga zamenjajo za oba Britanca. Pripornika nato v angleščini prosita, da ju zamenjajo za tajkuna. Zaenkrat ni jasno, ali so moška prisilili, da sta se pojavila na posnetku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predlagal zamenjavo 67-letnega Medvedčuka za Ukrajince, ki so trenutno pridržani v Rusiji. Na vprašanje o morebitni zamenjavi je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov minuli teden poudaril, da Medvedčuk ni ruski državljan in dejal, da ne ve, ali želi Medvečuk, da se Moskva vmeša v njegov primer.