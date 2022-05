Rusija pripravljena iskati načine za izvoz žita iz ukrajinskih pristanišč

Ruski predsednik Vladimir Putin je v današnjem telefonskem pogovoru francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Olafa Scholza opozoril na nevarnosti okrepljenih dobav orožja Ukrajini, češ da bi te lahko še dodatno destabilizirale razmere in poglobile humanitarno krizo na vzhodu Ukrajine. Rusija je pripravljena iskati načine za nemoten izvoz žita iz ukrajinskih pristanišč, je Putin zagotovil Macronu in Scholzu, so sporočili iz Kremlja.

»Povečanje dobav ruskih gnojil in kmetijskih proizvodov bo tudi pomagalo zmanjšati napetosti na svetovnem prehranskem trgu, kar bo seveda zahtevalo umik relevantnih sankcij,« je ruski predsednik sporočil voditeljema dveh največjih evropskih gospodarstev. Putin se je o možnosti za rusko deblokado izvoza žita iz ukrajinskih pristanišč v petek pogovarjal še z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem, v četrtek pa z italijanskim premierjem Mariom Draghijem. Putin je Macronu in Scholzu tudi spet izrazil pripravljenost za ponovno vzpostavitev dialoga z Ukrajino, poroča Corriere della Sera.

Vojaška invazija Moskve v Ukrajini in vrsta mednarodnih sankcij proti Rusiji so močno otežile ali celo prekinile dobavo gnojil, pšenice in drugega blaga iz obeh držav, zaradi česar so se zvišale cene hrane in goriva, zlasti v državah v razvoju. Dodatne težave na svetovnem prehranskem trgu je povzročila še ruska blokade ukrajinskih pristanišč, za kar pa v Moskvi krivijo Ukrajince, ki naj bi minirali vode v Črnem morju in s tem onemogočili varno plovbo civilnim ladjam.

Najbolj intenzivni spopadi zadnje dni potekajo prav na vzhodu Ukrajine, kjer ruske sile postopoma izrivajo ukrajinsko vojsko iz regije Donbas.