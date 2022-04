Ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine se krepi

Ruska vojska glede na navedbe Kijeva nadaljuje priprave na veliko ofenzivo na vzhodu Ukrajine, v okviru katere naj bi poskušala dokončno zavzeti tudi že tako močno oblegano mesto Mariupol. Rusija naj bi poskušala povezati zaseden Krim z območji Donecka in Luganska, ki sta v rokah proruskih separatistov, in v teh prizadevanjih oblega strateško umeščen Mariupol.

V samem Mariupolu so ukrajinske sile po navedbah svetovalca ukrajinskega predsednika, Mihaila Podoljaka obkrožene in blokirane. A kot je danes vztrajala ukrajinska vojska, se obramba Mariupola nadaljuje.

Ruska vojska naj bi medtem ustavila pobeg stoterice ukrajinskih vojakov iz Mariupola. Moskva trdi, da naj bi jih z letali in bombardiranjem ubili približno petdeset, od dvainštiridesetih pa naj bi zahtevali predajo. V Mariupolu naj bi ruske enote uničile tudi ukrajinski sedež Karitas, pri čemer naj bi bilo sedem mrtvih.

Da se ruska ofenziva na vzhodu krepi, je danes potrdilo tudi britansko obrambno ministrstvo, ki svari pred pred še bolj intenzivnimi spopadi v naslednjih dveh do treh tednih. Poleg novih ruskih napadov v bližini Donecka in Luganska London danes poroča tudi o nadaljevanju spopadov okrog mest Herson in Mikolajiv na jugu države. Glede na obveščevalne podatke ruske sile napredujejo tudi v smeri Krematorska. Glede na ocene Zahoda bi lahko Rusi napadli tudi s severa iz smeri Harkova in Izjuma.

Ukrajina medtem poroča tudi o novih civilnih žrtvah spopadov. Na območju Harkova naj bi bilo v ruskem obstreljevanju ubitih osem civilistov, še 19 pa ranjenih. Ruske sile naj bi poleg tega iz zraka na območje odvrgle mine, ki se sprožijo ob premikanju, navedbe lokalnih oblasti povzema dpa.

Civiliste zaradi groženj zato še naprej umikajo na varno. Samo v ponedeljek so jih prepeljali 4350, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Od tega naj bi jih okrog 500 zapustilo Mariupol, še 500 pa mesta na vzhodu države.

Danes je predvidena vzpostavitev devetih humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov, tudi iz Mariupola, a samo z osebnimi avtomobili.