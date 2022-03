Ruska vojska naj bi okrepila obstreljevanje civilistov iz zraka

Po odmevnih napadih v Černigivu in Mariupolu iz različnih koncev Ukrajine danes znova poročajo o nasilju. Med drugim sta raketi zadeli stanovanjski blok v Kijevu in šolo v kraju Merefa v regiji Harkov. Kijev Rusiji očita, da je, potem ko so njene kopenske operacije zastale, okrepila obstreljevanje civilistov iz zraka. V Kijevu naj bi velik stanovanjski blok davi zadeli ostanki sestreljene ruske rakete. Ponoči naj bi ruska raketa zadela in uničila tudi poslopje šole in socialnega centra v kraju Merefa na severovzhodu države.

Število žrtev sredinega napada ruskih vojakov na ljudi, ki so v kraju Černigiv čakali na kruh, je medtem naraslo na 13, medtem ko o žrtvah ruskega obstreljevanja gledališča v južnem Mariupolu, v katerega se je pred tem zateklo najmanj tisoč civilistov, še ni podatkov.

Iz Mariupola, ki je tarča ruskega obleganja in kjer so humanitarne razmere dramatične, še naprej bežijo ljudje. Danes naj bi iz tega mesta v ruski Rostov prispeli avtobusi z okoli 300 civilisti. V tem strateško pomembnem pristaniškem mestu je bilo doslej po navedbah ukrajinske strani ubitih že najmanj 2400 civilistov. Hudi spopadi naj bi po navedbah ruske strani potekali tudi na vzhodu Ukrajine.

Britansko obrambno ministrstvo je sicer davi v najnovejši oceni razmer v Ukrajini ponovilo, da je ruska ofenziva na vseh frontah v veliki meri zastala. Ruske sile naj bi tako na kopnem kot v zraku in na morju v minulih dneh dosegle minimalen napredek in še naprej beležijo velike izgube. Ukrajinski odpor po oceni britanskih obveščevalcev ostaja močan in dobro usklajen, v ukrajinskih rokah tako ostaja velika večina ukrajinskega ozemlja, vključno z vsemi glavnimi mesti.